"Укренерго" пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 48%

В "Укренерго" пропонують збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 р. на 48% - до 783,71 грн/МВт*год. Тариф на передачу для "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн/МВт*год. Про це йдеться в проєкті тарифу, опублікованому "Укренерго". Остаточне рішення буде прийнято Регулятором після процедури відкритого обговорення, повідомляє ExPro.

Майже 50% витрат і надалі, за розрахунками системного оператора, займатиме витрати на виконання спеціальних обов'язків – 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн. Найбільше, 26 млрд грн, це витрати, пов'язані з виконанням спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, крім приватних домогосподарств.

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2025 році плануються на рівні 18 349 300 тис. грн.

Придбання необхідного обсягу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат при її передачі у 2025 році заплановано наступним чином:

- 20 % обсягів електричної енергії заплановано придбати на ринку "на добу наперед"/внутрішньодобовому за ціною – 6 543,07 грн/МВт-год (без ПДВ). Для розрахунку планової ціни була прийнята середньозважена ціна РДН за I півріччя 2024 року згідно з даними АТ «Оператор ринку» - 3 871,64 грн/МВт-год (без ПДВ), та збільшена на 69%, що дорівнює зростанню середньозваженої ціни РДН червня-липня 2024 року до червня-липня 2023 року. Підвищення обумовлене зростанням з 01 червня 2024 року граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку в результаті затвердження Постанови НКРЕКП від 20 травня 2024 № 949;

- 77 % обсягів електричної енергії заплановано придбати за двосторонніми договорами за ціною – 5 888,76 грн/МВт∙год (без ПДВ). Для розрахунку ціни була прийнята середньозважена ціна РДН - 6 543,07 грн/МВт∙год (без ПДВ), зменшена на 10% базуючись на фактичній різниці у цінах на ринку двосторонніх договорів та РДН за перше півріччя 2024 року;

- 3 % планується придбати на балансуючому ринку за ціною РДН+30% відповідно до формули списання/нарахування за небаланси електричної енергії, передбаченої Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (зі змінами). Прогнозована ціна на 2025 рік становитиме 8 505,99 грн/МВт∙год (без ПДВ).

Також, запропонований тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 р. становить 104,7 грн/МВт*год, що майже на рівні чинного тарифу (104,57 грн/МВт*год)