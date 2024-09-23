Американський оборонний гігант створить лінію з виробництва снарядів у Литві

Американський оборонний гігант Northrop Grumman планує створити лінію з виробництва боєприпасів у Литві для посилення оборонної промисловості цієї країни, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У понеділок віцепрезидент компанії Стівен О’Браян підписав меморандум про взаєморозуміння з урядом Литви у столиці Вільнюсі, який передбачає виробництво 30-мм боєприпасів на вже існуючому державному підприємстві.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас очікує, що лінія буде готова до запуску протягом року, і зазначає, що боєприпаси використовуватимуть для бойових машин піхоти країни-члена НАТО.

Ця угода є продовженням аналогічного кроку Німеччини, коли на початку року компанія Rheinmetall AG оголосила про намір побудувати завод із виробництва артилерійських снарядів. Литва прискорює залучення виробників зброї, щоб зміцнити свою безпеку в умовах зростаючих загроз після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Цей проєкт не лише зміцнить давні тісні відносини між Литвою та США, але й принесе користь Литві та нашому регіону загалом, які, стикаючись із викликами безпеки, прагнуть зменшити залежність від довгих ланцюгів постачання" , — заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

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