Окупаційна армія Росії успішно застосовує відносно нову тактику та близька до створення кількох "котлів" для української армії в Донецькій області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в репортажі кореспондента видання Financial Times Крістофера Міллера.

Свій матеріал FT починає з твердження про те, що "Москва зуміла скористатися рішенням Києва перенаправити свої війська до Курської області".

Як пише Міллер, Україна сподівалася, що її операція змусить Росію перекинути частину військ із Донецької області, "проте цього не сталося".

З серпня російські окупанти продовжують повільний, але постійний наступ, і за цей час вони підійшли до стратегічно важливого міста Покровськ, а також наблизилися до оточення Вугледара.

Загроза оточення українських військ утворилася на кількох ділянках фронту.

"Ми бачимо формування багатьох котлів" , — сказав FT Михайло Темпер — командир батареї 21-го батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ.

Журналіст пов'язує успіх армії РФ з кількома чинниками, головним у тому числі залишається значну перевагу Росії у чисельності військ та вогневої мощі.

У публікації наводяться оцінки деяких українських військових, за словами яких ЗСУ іноді програють росіянам за кількістю солдатів у співвідношенні один до восьми, а серед снарядів, що вистрілюються, — у співвідношенні один до десяти.

Крім того, Росія врахувала багато своїх помилок і більше не веде наступ за допомогою масштабних механізованих колон, які можуть знищувати українські дрони та артилерія.

Натомість армія РФ вдається до тактики, яку вперше випробувала на фронті ПВК "Вагнер": численні атаки невеликими піхотними групами.

Крім того, українські війська не можуть протистояти ударам російських вертольотів та бомбардувальників, які несуть керовані авіабомби. За словами одного з офіцерів ЗСУ, який воює біля Вугледара, Україна "тут не має протиповітряної оборони".

На це накладається відсутність добре збудованих укріплень ЗСУ, пише автор публікації.

Українські військові експерти кажуть, що незважаючи на поступальний рух армії РФ у Донецькій області, вона просувається там вкрай повільно і її успіхи пов'язані з великою кількістю жертв. За багато місяців настання росіянам вдалося взяти під контроль лише кілька десятків кілометрів, нагадують вони.

Нагадаємо, підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ прорвали ще одну з ділянок російського кордону.