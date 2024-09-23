Представник України в Гаазі: РФ не повинна переписувати морське право

Агент України, посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич представив позицію Києва на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі в Гаазі у справі щодо прав України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці, повідомляє Європейська правда.

Кориневич відзначив, що у цій справі Україна доводить численні порушення Росією морського права та демонструє, що "Росія не має права переписувати морське право".

Він наголосив, що Росія стверджує, ніби всі 37 600 квадратних кілометрів Азовського моря є внутрішніми водами, на які дія Конвенції ООН з морського права (ЮНКЛОС) не поширюється.

Але Україна наполягає, що трибунал не повинен виносити рішення, яке б відходило від тексту ЮНКЛОС і визнавати Азовське море внутрішніми водами декількох держав.

"Таке рішення поставило б під загрозу права України, а також держав, чиї судна історично транспортували мільйони тонн зерна, сталі та інших товарів до та з Маріуполя та Бердянська" , – зауважив Кориневич.

Він також наголосив на незаконності Керченського мосту і заявив, що його потрібно демонтувати.

"Прохід через Керченську протоку має бути аналогічним тому, що був до початку цієї незаконної перешкоди судноплавству" , – сказав Кориневич.

Він зазначив, що Україна просить трибунал застосовувати Конвенцію з морського права так, як вона написана.

"Виконуйте обов’язкову юрисдикцію, яку надає вам ЮНКЛОС. І за невеликий, але важливий випадок протиправної поведінки Росії, який розглядається – порушення нею морського права – притягніть Росію до відповідальності" , – заявив агент України.

Нагадаємо, Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".

У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті.

Основне заперечення Росії полягало в тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом.