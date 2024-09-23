В Умань вже приїхали понад 1500 паломників-хасидів – дані ОВА

До Умані прибули вже понад 1500 паломників-хасидів. Через це відсьогодні запрацював особливий режим в'їзду та пересування містом. Про це заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє Лівий берег.

"Умань. Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом. По суті процедури контролю, як і торік. Ми дещо підсилились технічно. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Попри застереження, на сьогодні маємо вже понад півтори тисячі паломників" , - сказав він.

Табурець зазначив, що весь комплекс заходів, що впроваджується, - задля безпеки місцевих жителів і приїжджих.

"Прошу до цього ставитися з розумінням" , - додав голова ОВА.

Раніше МЗС України закликало хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію Росії.

Минулого року до Умані на святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року) приїхало понад 35 тисяч хасидів.