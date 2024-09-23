ВАКС заочно заарештував "слугу" Одарченка та конфіскував заставу

Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід бюджету України 15 млн гривень застави, яку було внесено за депутата «Слуги народу» Андрія Одарченка після арешту його за підозрою у справі про хабарництво. З посиланням на громадську організацію Transparency International Ukraine, повідомляє Дзеркало тижня.

У листопаді 2023 року цю заставу за Одарченка внесли 18 осіб, завдяки чому депутат зміг вийти з-під арешту. Тривалий час депутат належно виконував свої процесуальні обов’язки, однак 18 вересня не прибув на засідання. Того ж дня прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що ймовірно він незаконно виїхав з країни.

Під час засідання 23 вересня представниця САП надала документи, що Одарченко не звертався до понад 50 лікарень, а також офіційно не перетинав кордон.