Делегація МАГАТЕ проінспектувала Рівненську АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Рівненській атомній електростанції.﻿ Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання, повідомляє Економічна правда.

"20 вересня 2024 року у філії "ВП "Рівненська АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" було проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї" , - йдеться у повідомленні.

Метою інспекції була перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Перевірка пройшла без зауважень.