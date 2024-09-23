Журналістам The Times не показували план перемоги Зеленського – джерело в ОП

Журн﻿алістам видання The Times не показували план перемоги, який український президент Володимир Зеленський презентує своєму колезі зі США Джо Байдену. З посиланням на джерело в Офісі президента, повідомляє Суспільне.

За словами співрозмовника видання, оприлюднені ЗМІ деталі – це узагальнення авторів. Крім того, джерело запевнило, що журналісти не бачили не лише документ, вони також нібито не знають логіки плану.

«Головне в плані перемоги те, що він комплексний, у ньому всі пункти взаємоповʼязані, важливо реалізовувати їх разом, усе в комплексі, що там зазначено» , – заявило джерело.

За даними співрозмовника, план перемоги складається з п’яти пунктів. Перші чотири за умови погодження планують реалізувати з жовтня по грудень. П’ятий пункт мають почати виконування після війни.

Джерело видання не назвало деталей, але уточнило, що питання сучасного озброєння та наступу українських військ у Курській області РФ дійсно міститься в документі.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що план перемоги України передбачає, що з жовтня по грудень союзники ухвалять низку швидких рішень. Якщо це виконано, план повинен спрацювати. Він також зауважив, що у разі відсутності його підтримки з боку лідера США Джо Байдена Україна продовжить жити за «планом Б», що робить вже роками.

Водночас видання The Times написало, що план завершення війни в Україні президента Володимира Зеленського має чотири ключові пункти. Журналісти розповіли про ці нібито чотири пункти.