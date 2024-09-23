В Україні змінили правила мобілізації чоловіків 50-60 років

Командування Сухопутних військ ЗСУ видало директиву, яка передбачає мобілізацію чоловіків віком 50-60 років лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. На цьому наголосив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко, повідомляє Новое время.

За словами Гончаренка, у директиві від 19 вересня йдеться про мобілізацію чоловіків віком від 25 до 49 років, тобто мобілізація військовозобов'язаних 50−60 років можлива тільки за мобілізаційним розпорядженням.

«Окреме мобілізаційне розпорядження означає, що Генштаб видав таке розпорядження щодо конкретного чоловіка. Із зазначенням усіх даних. Яку треба цьому чоловікові пред’явити» , — заявив він.



