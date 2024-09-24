Зеленський: Україна ближче до завершення війни, ніж здається

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.﻿﻿ Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ABC News, повідомляє Українська правда.

"План перемоги – це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо" , – сказав він.

"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни" , – зазначив президент.

У публікації зазначають, що Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і Британії із закликом зняти обмеження на використання ракет великої дальності, які вони надали Україні для ураження цілей у глибині Росії.

Разом з тим правитель Росії Володимир Путін попередив, що використання західної зброї для ударів по російських цілях буде розглядатися як серйозна ескалація війни і прямий виклик з боку країн НАТО.

Прохання Зеленського з'явилося на тлі запеклих боїв на сході України, а також через кілька тижнів після операції України в Курській області Росії.

В інтерв’ю ABC News Зеленський сказав, що Путін "боїться" Курської операції.

"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити… всю свою територію" , – вважає президент.

Зеленський додав, що лише з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".