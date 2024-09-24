ISW: Росія демонструє незацікавленість у реальних переговорах з Україною

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія не бере до уваги будь-які "мирні плани" і не зацікавлена в них, маючи намір використати поняття "переговорів" лише для того, щоб спонукати Захід тиснути на Україну в питанні поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України, повідомляє Українська правда.

"Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні, окрім повної капітуляції української влади і знищення української держави" , – йдеться у звіті .

Зеленський заявив про "План перемоги", зазначивши, що Росія не зацікавлена в завершенні війни на будь-яких розумних умовах та імітує зацікавленість у переговорах.

Президент України підкреслив, що Україна запросила Росію взяти участь у другому мирному саміті, але Кремль не продемонстрував жодної зацікавленості в участі в цьому заході.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, зокрема, заявив, що "немає альтернативи" російській перемозі в Україні, підтвердивши небажання Росії вести переговори на інших умовах, окрім капітуляції України.

Пєсков також назвав НАТО і Захід "колективним ворогом".

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не братиме участі у другому українському мирному саміті або в будь-яких "подібних самітах".

"ISW продовжує вважати, що Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах з Україною, і що Кремль буде використовувати поняття "мирних планів" і "переговорів" лише для того, щоб спонукати Захід тиснути на Україну, щоб вона пішла на упереджувальні поступки щодо суверенітету і територіальної цілісності України" , – зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW за 23 вересня