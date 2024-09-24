ISW: Росія демонструє незацікавленість у реальних переговорах з Україною
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія не бере до уваги будь-які "мирні плани" і не зацікавлена в них, маючи намір використати поняття "переговорів" лише для того, щоб спонукати Захід тиснути на Україну в питанні поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України, повідомляє Українська правда.
"Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні, окрім повної капітуляції української влади і знищення української держави", – йдеться у звіті.
Зеленський заявив про "План перемоги", зазначивши, що Росія не зацікавлена в завершенні війни на будь-яких розумних умовах та імітує зацікавленість у переговорах.
Президент України підкреслив, що Україна запросила Росію взяти участь у другому мирному саміті, але Кремль не продемонстрував жодної зацікавленості в участі в цьому заході.
Речник Кремля Дмитро Пєсков, зокрема, заявив, що "немає альтернативи" російській перемозі в Україні, підтвердивши небажання Росії вести переговори на інших умовах, окрім капітуляції України.
Пєсков також назвав НАТО і Захід "колективним ворогом".
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не братиме участі у другому українському мирному саміті або в будь-яких "подібних самітах".
"ISW продовжує вважати, що Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах з Україною, і що Кремль буде використовувати поняття "мирних планів" і "переговорів" лише для того, щоб спонукати Захід тиснути на Україну, щоб вона пішла на упереджувальні поступки щодо суверенітету і територіальної цілісності України", – зазначили аналітики.
Ключові висновки ISW за 23 вересня
- Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів 23 вересня і підтвердив потребу України у своєчасній та безперервній військовій допомозі з боку США.
- Кремль продовжує публічно демонструвати свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні, окрім повної капітуляції українського уряду та знищення української держави.
- У ніч з 22 на 23 вересня російські війська вперше завдали авіаударів по місту Запоріжжя.
- Як повідомляється, нещодавно високопоставлений командир Повітряно-космічних сил Росії наклав на себе руки через конфлікти в керівництві свого підрозділу.
- Російські війська нещодавно просунулися поблизу Глибокого, Куп'янська та Покровська. Українські сили просунулися у Курській області.
- Російський уряд неофіційно підтримав 23 вересня законопроєкт, який дозволить російській владі штрафувати осіб, які проводять "пропаганду бездітності", що, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на вирішення демографічної проблеми Росії.