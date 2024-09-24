Курс валют НБУ на 24 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 24 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 23 вересня підвищився на 1 коп до 41.3567 за 1 долар.
Євро подешевшав на 16 коп. до 45.9928 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 55.0623 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 48.6635 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.7596 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.356 700
|EUR
|Євро
|45.992 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|55.062 300
|CHF
|Швейцарський франк
|48.663 500
|PLN
|Польський злотий
|10.759 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.