Курс валют НБУ на 24 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 24 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 вересня підвищився на 1 коп до 41.3567 за 1 долар.

Євро подешевшав на 16 коп. до 45.9928 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 55.0623 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 48.6635 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.7596 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.356 700 EUR Євро 45.992 800 GBP Фунт стерлінгів 55.062 300 CHF Швейцарський франк 48.663 500 PLN Польський злотий 10.759 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.