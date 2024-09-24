Close button

Курс валют НБУ на 24 вересня

Курс валют НБУ на 24 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 24 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 вересня підвищився на 1 коп до 41.3567 за 1 долар.

Євро подешевшав на 16 коп. до 45.9928 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 55.0623 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 48.6635 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.7596 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.356 700 +0.0086
EUR Євро 45.992 800 --0.1558
GBP Фунт стерлінгів 55.062 300 +0.0797
CHF Швейцарський франк 48.663 500 +0.013
PLN Польський злотий 10.759 600 --0.0309

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics