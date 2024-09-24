Трамп назвав Зеленського "найбільшим продавцем в історії"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав президент Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії", повідомляє Ділова столиця.

Про це Трамп заявив під час мітингу в Пенсільванії перед Генеральною Асамблеєю ООН із посиланням на Bloomberg.

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський – найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів" , — сказав Трамп.

Американський кандидат у президенти вважає, що Зеленський "дуже сильно" хотів би, щоб на виборах перемогла Камала Гарріс. Але якщо він знову стане президентом США, то "постарається підштовхнути" Україну і Росію до переговорів.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та Путіну і скажу: "Вам потрібно укласти угоду, це божевілля" , – сказав Трамп.

Як повiдомлялось, президент Володимир Зеленський вважає, що кандидат у лідери США від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити російсько-українську війну.