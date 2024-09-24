Росія атакувала Полтавщину дронами: через уламки 20 населених пунктів без світла

Уламки збитих російських ударних дронів пошкодили енергетичну інфраструктуру у Полтавській області, через що без світла залишились 20 населених пунктів, також пошкоджені приватні будинки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Філіп Пронін у Telegram.

За словами очільника області, ППО працювала у Миргородському районі.

"Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів".

Голова ОВА повідомив, що на місці працюють усі відповідні служби, ситуація під контролем.