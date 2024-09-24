Росіяни запустили по Україні понад 80 "Шахедів": як відпрацювали ЗСУ

У ніч на 24 вересня російські війська запустили по Україні 81 безпілотник типу Shahed, а також кілька ракет різних типів. Сили ППО збили 66 "Шахедів", ще 13 – локаційно втрачені.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 85 засобів повітряного нападу:

одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області РФ;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області РФ;

одну ракету (тип встановлюється) із Курської області РФ;

81 ударний БплА типу Shahed із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ (РФ).

Зазначається, що основним напрямком удару – північ та центр України.

"У результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України" , – йдеться в повідомленні.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.