Ціни на нафту зростають на тлі стимулювання китайської економіки

Ціни на нафту підвищуються у вівторок завдяки заходам стимулювання економічної активності, оголошеним китайською владою, повідомляє Enkorr.

Народний банк Китаю опустив ставку за семиденними операціями зворотного РЕПО до 1,5% з 1,7%, а також знизив норму резервування для банків та анонсував заходи підтримки ринку нерухомості.

"Зрештою ці заходи позитивно позначаться на попиті на нафту. Зниження ставок сприятиме економіці", – зазначає аналітик Standard Chartered у Сингапурі Хань Чжун Лян.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 за київським часом становить $74,61 за барель, що на $0,71 (0,96%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти здешевшали на $0,59 (0,8%), до $73,9 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,81 (1,15%), до $71,18 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів опустилася на $0,63 (0,9%), до $70,37 за барель.

Трейдери продовжують уважно стежити за новинами з Близького Сходу, побоюючись, що воєнний конфлікт Ізраїлю з ліванським рухом «Хезболла» може перерости у повномасштабну війну. Напередодні ізраїльські військові завдали низки ударів по "Хезболлі" у Лівані.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив журналістам на 79-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, що Ізраїль втягує регіон у війну з "незворотними" наслідками.

"Нафтовий ринок був стурбований тим, що зростання напруженості в регіоні тягне виробника нафти ОПЕК ближче до взаємодії. Трейдери також стежать за погодою. Узбережжя Мексиканської затоки під загрозою удару урагану до кінця тижня, оскільки в Атлантиці посилюється неспокійна погода", — йдеться у повідомленні банку ANZ.

Американські нафтовидобувні компанії у понеділок намагалися евакуювати персонал з нафтовидобувних платформ Мексиканської затоки, оскільки, за прогнозами, другий великий ураган за два тижні негативно вплине на морські нафтовидобувні родовища. Кілька нафтових компаній призупинили видобуток.