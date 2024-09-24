У Лівані заявили про майже 500 загиблих внаслідок ізраїльського обстрілу

У Лівані внаслідок ізраїльських ударів 23 вересня загинули щонайменше 492 людей, заявила ліванська влада, повідомляє Радіо Свобода.

Міністерство охорони здоров’я Лівану зазначило, що в результаті обстрілів загинули, зокрема, 35 дітей і 58 жінок.

Ізраїльські військові попередили жителів південного і східного Лівану про необхідність евакуюватися напередодні розширення повітряної кампанії проти «Хезболли», визнаної в США терористичною організацією.

Тисячі ліванців втекли з півдня країни, а головна магістраль, що веде з південного портового міста Сідон, була переповнена автомобілями, які прямували до Бейрута.

Удари вважають наймасштабнішими з часів війни Ізраїлю й проіранського ліванського угруповання "Хезболла" в 2006 році. Нинішній конфлікт викликав побоювання щодо можливого розширення війни на Близькому Сході.

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