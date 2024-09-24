Росіяни обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені

Дві людини загинули та 18 дістали поранення внаслідок російських обстрілів Донецької області 23 вересня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram і Facebook.

"За 23 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Удачному. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення".

Окупанти били по Богоявленці, Гірнику, Курахівці, Кураховому, Покровську, Шевченку, Мирнограді, Шаховому, Удачному, Краматорську, Лимані, Кривій Луці, Дружківці, Миколаївці, Сіверську, Торецьку Костянтинівці, Мар'їнській, Гродівській та Часовоярській громадах.

Лише за добу загарбники зруйнували 3 та пошкодили десятки приватних помешкань і багатоповерхівок. Також пошкоджено дві адмінбудівлі, соціальний заклад, кілька інфраструктурних об'єктів, дві промислові будівлі, два підприємства і культову споруду.