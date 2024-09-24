Росіяни посилюють обстріл Покровська: мешканців закликають евакуюватися

Внаслідок обстрілів 23 вересня у Покровську та Покровському районі Донецької області зазнали поранень двоє цивільних, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Покровської міської військової адміністрації.

"Минулої доби під вогнем перебувало як саме місто, так і населені пункти Покровського району. Внаслідок обстрілів поранень зазнали 2 цивільних" , — кажуть у МВА.

У селищі Шевченка зазнав руйнувань приватний будинок. З-під завалів витягли 64-річну жінку.

У житловому секторі Покровська значних пошкоджень зазнали приватні будинки та господарчі споруди. Згоріли 10 гаражів, вогонь охопив 800 кв. м.

"З травмою грудної клітини, а також обох рук до Добропільської міської лікарні було доставлено покровчанина 1981 року народження. Минулої доби знову потрапило під обстріл й містоутворювальне підприємство, одна людина загинула та ще одна була поранена" , — додають в адміністрації.

МВА наголошує, що обстріли міста посилюються.

"Інтенсивність ворожих ударів, які російські війська спрямовують на Покровськ, стає все сильнішою. Залишатись у громаді вкрай небезпечно! Евакуюйтеся та бережіть свої життя" , — просять місцевих жителів.

Як повiдомлялось, голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що у соціальних мережах поширюється відео про те, що нібито жителі Покровської громади організовують мітинги проти українських військових та конфліктують з ними, і через це там будуть примусово евакуювати населення.