The Times дізналася, якими ракетами збивали російські літаки А-50

Під час полювання за літаками далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 українські сили застосовували ракети радянських часів. Крім того, використовувалися комплекси Patriot, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Times.

За словами співрозмовника видання, високопоставленого офіцера Головного управління розвідки Міноборони України, у травні 2022 року було вирішено відновити систему С-200 та розпочати її бойове застосування. Було знайдено офіцерів, які раніше експлуатували ці комплекси, а також інженерів, здатних їх відновити.

Перший запуск відбувся восени 2023 року, проте ракети не змогли вразити ціль, оскільки А-50 змінив траєкторію польоту. Однак, незважаючи на це, операція була успішною з погляду демонстрації можливостей.

"Ми показали приклад Військово-повітряним силам, щоб вони не боялися бути обстріляними. За першої спроби, коли ми запустили дві ракети, вони побачили, як швидко ми сховали пускові установки та евакуювалися - ніхто навіть не помітив, де ми знаходимося", - сказав офіцер ГУР.

Перший А-50

Вже цього року Повітряні сили ЗСУ використовували встановлені на вантажівки батареї Patriot. Підполковник ВВС України повідомив The Times, що це було "дуже ризиковано", оскільки необхідно було під'їхати на Patriot дуже близько до фронту, а це п'ять чи шість великих машин.

Батарея ЗРК Patrio чекала на А-50 14 січня, коли він перетинав Азовське море з літаком командного центру Іл-22.

Російські екіпажі вважали, що далеко за межами досяжності будь-якої наземної загрози. Вони мали менше двох хвилин, щоб зреагувати, перш ніж ракети вдарили. В результаті А-50 звалився в море, а Іл-22 був пошкоджений і зміг повернутися на базу.

Другий А-50

Як тільки Кремль зрозумів, що А-50 уразливі, він відвів їх з Азовського моря, за межі досяжності Patriot. Проте вони продовжували перебувати в зоні дії системи С-200. І 23 лютого батарея С-200 під командуванням ГУР ударила по другому літаку, який знаходився приблизно за 170 кілометрів від лінії фронту.

Під час іншої операції українські сили використовували систему С-300 із включеним радаром як приманку та заманили літаки до зони дії Patriot.

"Вони з радістю вилетіли знищувати С-300 і тут з'явився Patriot. З шести літаків два було збито С-300, а чотири - Patriot", - розповів підполковник ВПС України.

ГУР за допомогою С-200 завдала удару бомбардувальнику Ту-22МЗ 19 квітня, коли той здійснював пуски ракет по Україні. Ворожий літак розбився над Ставропольським краєм.

З того часу росіяни змінили відстань пуску ракет.

"Ми відтіснили їх від деяких цілей, що вони могли атакувати", - розповів офіцер ГУР.

Ліквідація А-50

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50.

Після цього 23 лютого над Азовським морем було збито ще один А-50. У розвідці повідомив, що А-50У – нова модернізована версія літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів.

Крім того, 9 березня дрони атакували авіазавод у Таганрозі, пошкодивши ангар із літаком А-50.