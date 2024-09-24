Ізраїль та ліванська "Хезболла" обмінялися ракетними ударами

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила у вівторок, що вночі завдала авіаудару по осередку "Хезболли", знищивши пускові установки ліванського угруповання, повідомляє Укрінформ.

Військові також стверджують, що ізраїльські винищувачі уразили десятки цілей "Хезболли" у кількох районах на півдні Лівану, тоді як вторинні вибухи свідчили про те, що в атакованих будівлях зберігалася зброя.

Водночас "Хезболла" взяла відповідальність за нічний ракетний обстріл Ізраїлю. Угруповання заявило про атаку ракетами серії "Фаді", ціллю якою був ізраїльський завод із виробництва вибухових речовин.

Бойовики зазначили, що близько 4:00 за місцевим часом вони тричі атакували завод із виробництва вибухівки, а також аеродром "Мегіддо". Аеродром переважно використовується у цивільних цілях, йдеться у матеріалі.

На додачу до цього, ЦАХАЛ заявив, що вранці у вівторок із Лівану по півночі Ізраїлю було випущено понад 65 ракет. За словами військових, близько 10 ракет були запущені по районах на схід від Хайфи о 7:43 за місцевим часом, кілька з них були перехоплені засобами ППО.

Медики поінформували, що уламки збитої ракети завдали легких поранень 58-річній жінці, яку доставили у лікарню.

В Армії оборони Ізраїлю також зазначили, що о 9:36 за місцевим часом по Ізреельській долині було випущено 5 ракет, деякі з них були знищені, а решта влучили у відкриту місцевість. Постраждалих немає.

Пізніше, о 9:42 за місцевим часом, по району Кір’ят-Шмона було випущено 50 ракет, інформують ізраїльські військові. Деякі з цих ракет були перехоплені, однак інші впали у місті, спричинивши руйнування. Інформації про постраждалих унаслідок атаки немає.

Пожежники займаються гасінням пожеж, які виникли внаслідок обстрілу у Кір’ят-Шмоні.