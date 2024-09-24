У Ростовській області було атаковано комбінат, де виробляють ракетне паливо - росСМИ

У російському місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області в ніч на 23 вересня атакували комбінат Каменський. Про це пише видання РФ Astra з посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

За даними ЦРУ, на цьому комбінаті виробляють паливо для ракетних двигунів.

Видання повідомляє, що в ніч із 22 на 23 вересня в місті Каменськ-Шахтинський у Ростовській області спрацювала ППО. За даними джерел Astra у службах регіону, нібито, було збито дві невстановлені ракети. Журналісти припускають, що йдеться про ракети Нептун.

«Під час падіння однієї зі збитих ракет на території підприємства було пошкоджено трубу газопостачання, також поруч загорілася трава» , — заявили російські джерела і додали, що постраждалих, нібито, немає.

Комбінат Кам’янський — одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії і містоутворювальне підприємство міста Кам’янська-Шахтинського.

У 2011 році ЦРУ частково розсекретило дані про створення в СРСР міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі РТ-2. За даними США, на комбінаті в Кам’янську-Шахтинському виробляють композитне паливо для ракетних двигунів цього типу і розміщуються випробувальні установки.

Увечері 22 вересня в Ростовській області після вибуху почалася пожежа в районі порту Азов.

У ніч на 22 вересня повідомлялося про роботу ППО в Ростовській області РФ через атаку безпілотника. Губернатор Василь Голубєв заявив, що через падіння уламків безпілотника в Міллеровському районі загорілася суха рослинність, а постраждалих і руйнувань нібито немає.