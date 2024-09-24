Окупанти могли атакувати Запоріжжя рідкісними КАБами - Defense Express

Російські окупанти могли завдати удару по Запоріжжю авіабомбами ФАБ-500Т, при цьому росіяни використовують їх досить рідко. З посиланням на Defense Express, повідомляє Новое время.

Російські окупанти могли завдати удару по Запоріж﻿﻿жю авіабомбами ФАБ-500Т, повідомляє Defense Express. При цьому росіяни використовують їх досить рідко.

Російські окупанти могли бити по Запоріжжю за допомогою авіабомб ФАБ-500Т. Їх ворог використовує досить рідко.

Журналісти звернули увагу на відео роботи саперів біля Запоріжжя, які знешкоджували російську авіабомбу, ймовірно, присутня ФАБ-500Т. Її росіяни могли оснастити уніфікованим модулем планування та корекції.

За даними журналістів, ФАБ-500Т були створені в радянські часи і призначені для застосування за допомогою розвідувально-ударних літаків МіГ-25РБ.

Т у назві авіабомби означає термостійка. Так, корпус бомби мав витримувати температурні навантаження, оскільки МіГ-25РБ міг набирати швидкість до 3000 кілометрів на годину.

Також видання повідомляє, що ФАБ-500Т могла летіти на відстань до 30−40 кілометрів за умови необхідного розгону літака-носія. Тепер же УМПК дозволяє бомбі летіти ще далі.

Ймовірно, росіяни відновили виробництво таких авіабомб на своїх заводах, оскільки в березні пропагандисти публікували відповідні кадри.

Defense Express припускає, що при оснащенні ФАБ-500Т уніфікованим модулем планування і корекції радіус дії бомби стає значно більшим за 70 кілометрів — поки що це «стандартна» дальність польоту для авіабомб окупантів.

Раніше у зведенні Інституту вивчення війни повідомлялося, що авіаудари по Запоріжжю, завдані Росією ввечері 22 вересня і нова серія аналогічних ударів увечері 23 вересня, стали першим випадком, коли РФ скинула на місто УАБи. Це новий небезпечний розвиток російських можливостей у застосуванні керованих авіабомб.