TikTok назавжди заборонив акаунти, пов'язані з державними росЗМІ

TikTok видалив акаунти, пов'язані з російськими державними ЗМІ, за "участь у таємних операціях зі здійснення впливу".﻿ Про це пише видання Sky News, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що це частина зусиль соцмережі щодо запобігання дезінформації напередодні листопадових президентських виборів у США, ідеться в публікації.

Ідеться про акаунти медіагрупи "Россия сегодня", яка володіє інформаційними службами "РИА Новости" та "Спутник", а також "ТВ-Новости", материнської структури телеканалу RT.

У соцмережі нагадали, що раніше доступ до акаунтів було обмежено у Великій Британії та ЄС, а їхній контент у всьому світі було позначено як контрольоване державою медіа.

Однак зараз вважається, що вони заборонені назавжди.