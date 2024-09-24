У Чехії визнали проблеми з деякими боєприпасами, які отримує Україна

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що деякі з боєприпасів, які отримує Україна в рамках чеської "снарядної ініціативи", можуть бути неякісними, але такі випадки рідкісні. З посиланням на ČTK, повідомляє Європейська правда.

Напередодні німецьке видання Handelsblatt опублікувало статтю, в якій з посиланням на українських військових стверджує, що деякі передані Чехією снаряди містили неякісні детонатори.

Стверджувалось, що Україна нібито направила Чехії листа про те, що деякі артилерійські снаряди, які постачаються в межах чеської ініціативи, вибухають передчасно, наражаючи на небезпеку українських солдатів і техніку.

Коментуючи цю публікацію, Чернохова сказала, що ні новий посол України в Чехії Василь Зварич, з яким вона зустрічалася минулого тижня, ні донори, які оплачують закупівлі, не скаржилися на поставлені боєприпаси.

"Ми знаємо, що купуємо не лише нові боєприпаси, але й старі, які можуть мати потенційні проблеми" , – сказала глава чеського Міноборони, додавши, що це "поодинокі випадки".

На думку Чернохової, публікація Handelsblatt може бути спрямована на те, аби створити у громадськості враження, що з ініціативою щодо боєприпасів щось не так.

"Ніхто з донорів не має жодних сумнівів" , – запевнила міністерка.

Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.