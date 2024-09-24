У Зеленського розповіли про пункти Плана перемоги

План перемоги України не оголошений, проте його загальні риси вже обговорюються. Відомо, що він включає п’ять пунктів, чотири з яких слід виконати під час війни.﻿ Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, повідомляє Укрінформ.

«Треба розуміти, що План перемоги не розголошений. Він буде представлений особисто Президентом України Президенту Джо Байдену, а до того інформація про нього є дозовано повідомленою і містить загальні обриси плану. Це п’ять пунктів, чотири основні і один додатковий. Додатковий може бути реалізований вже після війни.

Ці пункти містять деталі: перше - які рішення треба ухвалити, друге – оборонна співпраця розвідувальних структур, також спільна економічна робота України та країн-партнерів для того, щоб був справедливий мир для України. Також необхідно гарантувати для України безпекове майбутнє, тобто мова про отримання гарантій, співмірних з гарантіями Організації північноатлантичного договору» , - розповів Лещенко.

Радник керівника ОП відзначив, що деякі, за його словами, очевидні пункти Плану у пресі вже обговорюються. Проте, чи є вони частиною Плану перемоги, Лещенко не підтвердив. Зокрема, мова про дозвіл на далекобійні удари по російській території, перспективу вступу до НАТО для України, використання російських заморожених активів у Європі для України.