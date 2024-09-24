США передадуть ракети для F-16 та боєприпаси для HIMARS - ЗМІ

Цього тижня Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Ця допомога стане найбільшою від початку травня. З посиланням на "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

До пакета, ймовірно, увійдуть ракети класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, боєприпаси для HIMARS та артилерії, патрульні човни та бронетехніка.

"Очікується, що пакет буде оголошено під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Байденом і віцепрезиденткою і кандидатом у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс у четвер у Білому домі" , - пише видання.

Нагадаємо, 6 вересня США надали Україні пакет допомоги на $250 млн, куди увійшли, зокрема ракети до ППО, боєприпаси для HIMARS та Bradley.

Починаючи з травня, США не надсилали пакет допомоги на суму понад 275 мільйонів доларів за рахунок президентських повноважень (PDA). PDA дозволяє США використовувати поточні запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.