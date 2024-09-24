Військові намагаються підготувати Суджу до холодів - комендатура ЗСУ

Збройні сили України намагаються підготувати Суджу Курської області до холодів. Про це заявив речник комендатури ЗСУ в Суджі Олексій Дмитрашковський в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

«Комендатура намагається допомагати людям в усіх їхніх проблемах. Зокрема, забезпечують їх водою, хлібом, продуктами харчування. Також була спроба налагодити водопостачання, але у зв’язку з постійними обстрілами КАБами та постійною роботою FPV-дронів вийшов з ладу генератор і в місті Суджа. Тому на сьогоднішній день це неможливо» , — сказав речник.

За його словами, наразі водопостачання у Суджі припинено через влучання у водонапірну башту. Проте в іншому населеному пункті працює генератор, завдяки якому воду постачають місцевим мешканцям.

Як зазначив Дмитрашківський, Збройні сили України надають мешканцям Курської області буржуйки, оскільки багато людей стурбовані відсутністю пічного опалення, адже у більшості з них встановлене газове опалення.

Речник також заявив, що Росія відмовляється евакуювати своїх громадян із Курської області.