В Україні заочно судитимуть голову ФСБ Бортнікова та екс-співробітників СБУ

В Україні будуть заочно судити офіцерів Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії та колишніх керівників Служби безпеки України. Серед них — директор ФСБ Олександр Бортніков.﻿ Про це заявило Державне бюро розслідувань (ДБР), повідомляє Новое время.

Як зазначають в ДБР, їх звинувачують у розробці та реалізації плану придушення протестів в Україні під час Революції Гідності у 2013−2014 роках.

Зокрема працівники ДБР та СБУ завершили досудове розслідування у справі щодо директора та 19 офіцерів ФСБ, головнокомандувача військ Росгвардии, а також колишніх голови, першого заступника голови та начальника департаменту СБУ.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Також у ДБР опублікували список підозрюваних:

директор ФСБ Олександр Бортніков;

колишній керівник служби безпеки російського диктатора, наразі - директор федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктор Золотов;

начальник Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом (другої служби) ФСБ генерал-полковник Олексій Сєдов;

заступник начальника другої служби ФСБ — начальник управління захисту конституційного устрою генерал-лейтенант Олексій Жало;

перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою другої служби ФСБ генерал-майор Сергій Єгоров;

перший заступник начальника департаменту оперативної інформації служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ генерал-майор Володимир Павлік;

колишній співробітник другої служби ФСБ, зараз — заступник начальника управління ФСБ у Москві, генерал-майор Андрій Яценко;

ексголова СБУ, який добровільно обійняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Херсонської області Олександр Якименко;

начальник департаменту захисту національної державності СБУ, який добровільно обійняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Запорізької області Сергій Ганжа;

керівник Антитерористичного центру при СБУ колишній генерал-майор та перший заступник голови СБУ.

У травні 2024 року директору ФСБ Бортнікову та ще 20 генералам з російських спецслужб повідомили про підозру.

Слідчі ДБР за сприяння СБУ зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто глави ФСБ проти України. Встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013−2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні.

У ДБР зазначали, що одним із ключових завдань ФСБ РФ було недопущення євроінтеграційних процесів України та членства в НАТО, оскільки це загрожувало загарбницьким планам РФ у відновленні союзної держави та поглинанні колишніх радянських республік.

Сьогодні в УкраїніЩоденноДайджест новин від відповідального редактора Андрія Смирнова.Підпишись

Слідство встановило, що для припинення протестних акцій Бортніков дав завдання тодішньому голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти (особисто та із залученням підлеглих) працівникам ФСБ у їх протиправній підривній діяльності.