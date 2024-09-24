В ОП повідомили, що Зеленський двічі зустрінеться з Байденом найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.﻿ З посиланням на заяву речника президента України Сергія Никифорова в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Він зазначив, що головна мета візиту Зеленського до США - передати Байдену і кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс план перемоги України.

"Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось від цих подій ми очікуємо найбільше результатів" , - додав Никифоров.

За його словами, наразі відбуваються двосторонні зустрічі з партнерами на полях Генасамблеї ООН. Контакти відбуваються всіх рівнях.

Також Никифоров нагадав, що президент Зеленський зустрічався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вона проходила у форматі тет-а-тет, навіть без перекладачів. Тому детальної інформації про їхню зустріч немає.

При цьому сьогодні Зеленський провів коротку зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Обговорювалося питання щодо відновлення України. Також український лідер мав зустріч з главою датського уряду Метте Фредеріксен, вони обговорювали інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, раніше було відомо лише про одну заплановану зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Джо Байденом.

Згідно з інформацією Білого дому, вона відбудеться у четвер, 26 вересня. Там президент України Володимир Зеленський може презентувати план перемоги.