Павел відповів на обурення Києва після його слів щодо окупованої частини України

Президент Чехії Петр Павел відреагував на обурення Міністерства закордонних справ України після його слів про те, що після завершення війни Росія може зберегти тимчасовий контроль над деякими українськими територіями. З посиланням на ČTK, повідомляє Європейська правда.

Про це Павел сказав журналістами в Нью-Йорку. Павел зауважив, що не говорив "нічого такого, чого не говорив уже давно", і нагадав, що ще на минулорічній Мюнхенській конференції "застерігав від нереалістичних очікувань".

На думку чеського президента, сподівання на те, що війна завершиться однозначним успіхом України за кілька тижнів чи місяців, може виявитися дуже небезпечним для всіх. Тому, додав він, це питання слід розглядати у світлі того, що є реально можливим.

"Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети" , – зазначив Павел.

"Перемога над Росією в Україні ціною знищення половини українського населення, напевно, не є перемогою" , – додав президент Чехії.

Нагадаємо, напередодні в інтерв’ю The New York Times Павел повторив, що Україна повинна змиритися з імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни.

Міністерство закордонних справ України після цього опублікувало заяву, де відкинуло можливість тимчасового залишення частини української території під окупацією та подібні "половинчасті рішення".