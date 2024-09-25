Російський удар по Кривому рогу 21 вересня: кількість жертв зросла
Помер чоловік, поранений внаслідок російського ракетного удару о Кривому Рогу 21 вересня, таким чином кількість жертв цієї атаки зросла до 4, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
"У лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг. Медики зробили все, що могли. Втім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося".
Передісторія:
- Вночі 21 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, убили щонайменше 3 людей, серед яких дитину, та ще 3 поранили.