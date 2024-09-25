Російський удар по Кривому рогу 21 вересня: кількість жертв зросла

Помер чоловік, поранений внаслідок російського ракетного удару о Кривому Рогу 21 вересня, таким чином кількість жертв цієї атаки зросла до 4, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"У лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг. Медики зробили все, що могли. Втім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося".

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