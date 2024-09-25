FT: Пригожин таємно використовував банки JPMorgan і HSBC для платежів ПВК "Вагнера"

Американський банк JPMorgan Chase і британський HSBC несвідомо обробляли платежі для компаній в Африці, які контролював покійний російський військовий ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Це сталося в той час, коли його приватна армія "Вагнер" розширювала свій вплив на континенті, де її звинувачують у жорстоких порушеннях прав людини.

Злиті документи, отримані Центром передових оборонних досліджень (C4ADS), аналітичним центром у Вашингтоні, свідчать, що у 2017 році суданська компанія, контрольована Пригожиним, закуповувала промислове обладнання в Китаї через великі західні банки.

"Вагнер", якого Міністерство фінансів США звинуватило у "масових стратах, зґвалтуваннях, викраденні дітей та інших звірствах проти мирних жителів" в Африці, став відомим через надання послуг найманців для репресивних диктаторів та участь у російському вторгненні в Україну.

Злиті документи показують, як Пригожин зміг створити транснаціональну кримінальну імперію в галузі природних ресурсів, частково шляхом прихованого використання платіжних систем західних фінансових установ.

Один з рахунків-фактур показує, що у серпні 2017 року суданська гірничодобувна компанія Meroe Gold, яка була прикриттям для "Вагнера", відправила платіж з місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase як посередницький банк у Нью-Йорку постачальнику в Китаї.

Інший рахунок-фактура того ж року показує, що Meroe Gold відправила платіж за дизельні генератори та запасні частини китайській компанії через банк Hang Seng, що є частиною HSBC Group.

Немає доказів того, що ці банки знали, що обробляли транзакції, пов'язані з підконтрольними "Вагнеру" структурами.

На момент платежів компанія Meroe Gold не була під санкціями США, хоча Пригожин перебував під санкціями з 2016 року. У 2018 році Meroe Gold потрапила під санкції США за те, що її "контролював Пригожин" та за допомогу йому у "використанні природних ресурсів Судану для власної вигоди".

HSBC відмовився коментувати конкретні транзакції в Судані, але банк заявив, що "глибоко відданий боротьбі з фінансовими злочинами та захисту цілісності світової фінансової системи".

"Ми значно інвестували у створення та підтримку ефективної системи контролю для виявлення та зниження цих ризиків" , – додали в HSBC.

JPMorgan зазначив: "Після перевірки наданої нам обмеженої інформації ми не знайшли записів, що відповідають цим транзакціям".