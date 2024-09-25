Блінкен: В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що очільник Кремля Владімір Путін продовжує брехливо стверджувати, що Україна не є справжньою державою і не зацікавлений у справжньому мирі, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН.

Блінкен наголосив, що Путін продовжує заперечувати, що в українського народу є власна ідентичність.

"Путін продовжує брехливо стверджувати, що Україна не є справжньою державою. В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує", – сказав він.

Державний секретар США зазначив, що Україна неодноразово заявляла: дипломатія – єдиний спосіб покласти край цій війні, і що вона готова вести переговори.

"Путін не зацікавлений у такому мирі, і нещодавно заявив, що Росія повернеться за стіл переговорів тільки тоді, коли Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Іншими словами, коли Україна відступить зі своєї власної території", – зазначив він.

Те, як Радбез прагне покласти край війні, має значення, і Статут ООН гранично зрозумілий з цього питання, вважає Блінкен.

"Ось чому всі ми тут зобов'язані підтримати заклик України до справедливого і міцного миру, щоб покласти край агресивній війні Росії", – сказав він.

За його словами, деякі інші країни на засіданні висунули свої пропозиції, деякі з яких не згадують Статут ООН або його принципи, не згадують відмінності між агресором і жертвою і закликають усі сторони до деескалації.

"Усі ці пропозиції винагородили б агресію Путіна, дозволили б йому відпочити, переозброїтися, знову вторгнутися в Україну, як він робив це знову і знову", – додав Блінкен.

Під час засідання Радбезу ООН Блінкен також заявляв, що задля досягнення миру в Україні, західним союзникам необхідно зупинити військову співпрацю Росії з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

Як відомо, президент Володимир Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США в Нью-Йорку говорив про ситуацію на фронті і елементи "плану перемоги".

Також він заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто вважає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.