Росіяни атакували Київщину ударними дронами: що відомо про наслідки
Вночі 25 вересня росіяни атакували Київщину ударними дронами, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.
"Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", — розповів він.
За словами Кравченка, в одному з населених пунктів зафіксували падіння уламків.
"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", — додав він.
Як писала "ДС", у ніч на 25 вересня російська армія атакувала Україну 8 ракетами та 32 ударними дронами.