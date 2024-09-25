Росіяни атакували Київщину ударними дронами: що відомо про наслідки

Вночі 25 вересня росіяни атакували Київщину ударними дронами, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено" , — розповів він.

За словами Кравченка, в одному з населених пунктів зафіксували падіння уламків.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає" , — додав він.

Як писала "ДС", у ніч на 25 вересня російська армія атакувала Україну 8 ракетами та 32 ударними дронами.