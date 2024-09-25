СБУ затримала російського агента, який допомагав окупантам наступати на Покровськ

Правоохоронці затримали в Донецькій області чоловіка, який шпигував за Силами оборони на найгарячішому напрямку фронту — Покровському, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманий — працівник місцевого гірничого підприємства, якого росіяни завербували в липні. Від того часу він розвідував геолокації штабів та укріпрайонів українських військ, які залучені до захисту райцентру.

Агент звертав особливу увагу на вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, а також шукав пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні заходи та виконують інші завдання.

"Під час розвідувальних вилазок агент поводив себе як пересічний мешканець прифронтової громади, який їздив на роботу на місцеву шахту. Але у ході таких поїздок він потайки фіксував розташування українських військ та позначав відповідні координати на гугл-картах" , — кажуть у відомстві.

Для зв’язку з російською спецслужбою чоловік спочатку використовував анонімний акаунт у популярному месенджері. Згодом, сподіваючись "заплутати сліди", перейшов на комунікацію через заборонені соцмережі РФ, періодично міняв сім-карти.

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повiдомлялось, у Харкові затримали військового ЗСУ, який працював на окупантів.