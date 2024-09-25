У Міненерго повідомили про знеструмлення у шести областях через обстріли

За минулу добу, 24 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та місцева промисловість.

Згідно з повідомленням, з технічних причин були знеструмлення у двох областях.

У Чернігівській області знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

У Запорізькій області через технологічні порушення вимикалась повітряна лінія, при цьому один з об’єктів знижував напругу. Живлення відновлено.

На ранок 25 вересня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 482 населених пунктів України.

Нагадаємо:

РФ цієї осені, за наявними даними, може завдати повітряних ударів по трьох українських атомних електростанціях.