У Кремлі прокоментували бажання України примусити Росію до миру
Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що бажання України примусити Росію до миру є "абсолютно фатальною помилкою", бо це нібито неможливо зробити, повідомляє Українська правда.
Про це повiомляють російські Telegram-канали.
Журналіст процитував заяву президента України на засіданні Радбезу ООН, де Володимир Зеленський сказав, що очільник Кремля Володимир Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам, тому Росію можна тільки примусити до миру. Він запитав прессекретаря глави РФ, чи можливо країну-агресора примусити до миру.
"Така позиція є фатальною помилкою, це глибока помилка".
Він також у традиційній для Кремля манері вкотре пригрозив "наслідками" для української влади.
"Примусити Росію до миру неможливо. Росія власне є прихильницею миру, але з умовою забезпечення засад її безпеки і виконання тих завдань, які стоять перед СВО (так у Росії підміняють поняття війна – ред.). Але без досягнення цих цілей примусити Росію неможливо", – сказав Пєсков.