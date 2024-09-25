У Кремлі прокоментували бажання України примусити Росію до миру

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що бажання України примусити Росію до миру є "абсолютно фатальною помилкою", бо це нібито неможливо зробити, повідомляє Українська правда.

Про це повiомляють російські Telegram-канали.

Журналіст процитував заяву президента України на засіданні Радбезу ООН, де Володимир Зеленський сказав, що очільник Кремля Володимир Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам, тому Росію можна тільки примусити до миру. Він запитав прессекретаря глави РФ, чи можливо країну-агресора примусити до миру.

"Така позиція є фатальною помилкою, це глибока помилка".

Він також у традиційній для Кремля манері вкотре пригрозив "наслідками" для української влади.