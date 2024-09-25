Україна та В'єтнам працюватимуть над збільшенням товарообігу

Президент України Володимир Зеленський та президентом В’єтнаму То Лам обговорили розвиток двосторонніх відносин і збільшення товарообігу, зокрема в аграрній промисловості, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Під час зустрічі президентів То Лам зазначив, що 2022 року товарообіг з Україною знизився, але вже торік знову почав поступово зростати. Він запропонував обом державам працювати над його нарощуванням у різних сферах.

"Якщо Президент захоче й дасть відповідний імпульс, я думаю, було б непогано, щоб наші команди, міністерства працювали разом і подивилися, що можна зробити, щоб збільшити товарообіг між нашими державами" , – сказав Зеленський.

Він подякував В’єтнаму за надання 500 тис. доларів США через міжнародні гуманітарні організації та готовність долучитися до відновлення України після закінчення війни.

Нагадаємо:

Україна експортувала майже 692 тис тонн цукру в маркетинговому сезоні 2023-2024 років, який закінчився 31 серпня. Це приблизно на 60% більше, ніж торік, коли в Україні діяла тимчасова заборона на експорт цукру.