ЗМІ: Прем'єру Словаччини Фіцо надіслали конверт з кулею

У середу, 25 вересня, прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо доставили конверт, у якому була куля, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання Aktuality.

У пресслужбі словацького уряду зазначили, що конверт надійшов прем'єру 25 вересня зранку.

"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії", – повідомили у пресслужбі словацького уряду.

Як зазначило видання, наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

Нагадаємо, 15 травня у Словаччині скоїли замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

У серпні у Словаччині порушили справу проти чоловіка, який з фальшивого пістолета цілився в очільника МВС країни Матуша Шутая Ештока.