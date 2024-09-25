У ГУР розповіли деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу
Офіцер спецпідрозділу Тимура Головного управлінння розвідки Міноборони на позивний "Вікінг" розкрив деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині, повідомляє Українська правда.
Про це заявив розвідник в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба ГУР.
Він підтвердив що внаслідок операції, яка тривала більше тижня, спецпризначенцям ГУР вдалося взяти в полон два десятки окупантів.
"Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання".
На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу".
Що передувало:
Головне управління розвідки Міноборони 24 вересня повідомило про звільнення та зачистку території Вовчанського агрегатного заводу.
Російські військові зайшли на територію Вовчанського агрегатного заводу в травні 2024 року. Сили оборони заблокували там окупантів. Допомогу від своїх росіяни отримували дронами.