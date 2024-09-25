Подоляк прокоментував заяви про територіальні поступки Росії

Заяви про нібито "довгу" війни в Україні та можливі територіальні поступки не мають логіки. Такі розмови були зрозумілими на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але не зараз, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"До речі, наші партнери, деякі з них говорять про те, що війна може бути довгою. А навіщо ви це робите? В мене завжди питання. Ну, дивіться, зрозумілі ресурсні можливості Росії, зрозумілі виробничі можливості Росії, зрозуміли, що Росія сьогодні в ресурсному дефіциті, так само як і Україна. І тому спирається на ресурсні можливості Ірану, Північної Кореї" , - зазначив Подоляк.

За його словами, Росія знаходиться в тяжких соціальних випробуваннях, зокрема і економіка агресора. Тому розмови про довгу війну - недоцільні. Проте, на думку радника керівника ОП, є три важливі фактори для завершення війни.

Як зазначив Подоляк, перший фактор - це політичні рішення, у тому числі щодо НАТО. Другий - економічні рішення щодо ембарго і щодо використання російських заморожених активів. Третє, ключове, - це збільшення ударів по території Росії. На думку Подоляка, для цього треба суттєво збільшити інвестиції у військове виробництво та постачання техніки.

"Ну, це настільки вже очевидно, що тут не треба говорити про "10-річчя", "2026 рік", "треба поступитися з територіями". Це все якась дивна історія для мене. Чому? Тому що на початку повномасштабного вторгнення я б це розумів. Сьогодні - жодної логіки. Просто заявляють тези, які не можна логічно пояснити" , - додав радника керівника ОП.

Він зазначив, що Росія у випадку перемоги, отримує "дивіденди" у вигляді частково захопленої території, але це навряд чи її зупинить.

"Тобто вона може сказати: "та все, далі я не буду йти, тому що я свої задачі не реалізувала, я не доміную"? Навпаки, я, вибачте за це російське слово: "я опущенная в репутаційному плані, і я не буду далі кошмарити Україну"? Ну, це ж маячня якась. І Європу, і Східну Європу перш за все. "Я (Росія, - ред.) більше не буду інвестувати в терористичні дії, в ультраполітичні дії на території"? Ну, тобто в чому логіка таких пропозицій (щодо поступок територіями, - ред.)? І давайте ми (Захід - ред.) на складах будемо зберігати зброю, ми бачимо, що наша зброя набагато ефективніша. Якщо ми там збільшимо на 30% постачання в Україну, на 40%, то це буде суттєво збільшувати ураження російської техніки, живої сили й інфраструктури. Ні, ми будемо залишати це на складах для того, щоб самим потім використовувати. В чому тут логіка?" - сказав Подоляк.

"Мирні ініціативи" для України

Україна на початку повномасштабного вторгнення провела з Росією декілька раундів переговорів. Проте вони не дали результату, оскільки РФ вимагала фактично капітуляції.

В Україні зазначали, що можуть повернутися за стіл переговорів за умови міцнішої позиції. Наразі Україна представила свою формулу миру для дипломатичного врегулювання війни та готує вже другий саміт миру для її реалізації.

Проте деякі країни пропонують власні "мирні плани" для України. Зокрема, Бразилія та Китай просувають свою ініціативу, яку Україна розкритикувала.