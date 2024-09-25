У Болгарії вважають, що НАТО буде у безпеці, коли Україна вступить до альянсу

У середу, 25 вересня, міністр закордонних справ Болгарії Іван Кондов заявив, що країни-учасниці НАТО будуть у повній безпеці, коли Україна стане повноправним членом Альянсу.﻿ З посиланням на пресслужбу МЗС Болгарії, повідомляє Новое время.

Міністр наголосив, що важливість і сила НАТО виявилися фундаментальним фактором безпеки у світлі сьогоднішніх викликів і мало хто міг передбачити це 20 років тому.

«Він також зазначив, що всі країни-члени будуть у безпеці, коли Україна стане повноправним учасником НАТО» , — ідеться в повідомленні відомства.

У своєму виступі міністр закордонних справ Болгарії також зазначив, що зміцнення східного флангу НАТО і безпеки Чорноморського регіону мають велике значення для безпеки всіх країн. Він додав, що Болгарія докладає певних «зусиль у цьому напрямку».