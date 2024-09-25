Республіканці вимагають розслідувати візит Зеленського на збройовий завод до Пенсільванії

Після візиту українського президента Володимира Зеленського на завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильванії дев’ять конгресменів-республіканців вимагають провести розслідування. Про це пише видання The Washington Examiner з посиланням на лист республіканців до генеральних інспекторів міністерств оборони та юстиції, повідомляє Новое время.

Як сказано у листі республіканців, вони стурбовані тим, що Зеленський летів на військовому літаку C-17 й отримав захист від Секретної служби США під час свого візиту у Пенсильванію. Вони також вимагають інформації щодо того, скільки коштів платників податків США витратили на ці події.

«Якщо долари платників податків були використані для сприяння цьому візиту таким чином, що може порушити федеральні закони чи етичні принципи, важливо, щоб Конгрес і громадськість отримали повний звіт про ці витрати та мотиви візиту» , — сказано у їхньому листі.

Також республіканці стверджують, що поїздка Зеленського була спрямована на підтримку кандидатки у президенти США від демократів Камали Гарріс.

«Ці дії викликали серйозні побоювання в експертів щодо можливої ​​політичної мотивації візиту. Це може суперечити законодавству США» , — додає у листі група республіканців.

Вони також вбачають у цій поїздці порушення закону Хетча, який забороняє держслужбовцям висловлювати підтримку кандидатам під час виборів.