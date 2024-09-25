Зеленський допустив ядерну катастрофу в Україні через Путіна
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні загрожує ядерна катастрофа, якщо росіяни будуть завдавати удари по атомним електростанціям. Про це він сказав під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Ділова столиця.
За словами Зеленського, він занепокоєний підготовкою росіянами ударів по об'єктах атомної енергетики України.
"Будь-який ракетний або безпілотний удар, будь-який критичний інцидент в енергетичній системі (АЕС) може призвести до ядерної катастрофи. Такий день ніколи не повинен настати", — підкреслив голова держави.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї заявив, що російські окупаційні війська зруйнували всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей ГЕС.