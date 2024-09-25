Зеленський допустив ядерну катастрофу в Україні через Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні загрожує ядерна катастрофа, якщо росіяни будуть завдавати удари по атомним електростанціям﻿. Про це він сказав під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Ділова столиця.

За словами Зеленського, він занепокоєний підготовкою росіянами ударів по об'єктах атомної енергетики України.

"Будь-який ракетний або безпілотний удар, будь-який критичний інцидент в енергетичній системі (АЕС) може призвести до ядерної катастрофи. Такий день ніколи не повинен настати" , — підкреслив голова держави.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї заявив, що російські окупаційні війська зруйнували всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей ГЕС.