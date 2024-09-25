У Білорусі Полк Калиновського визнали "терористичною організацією"

Верховний Суд Білорусі визнав "Полк імя Кастуся Каліноўскага", який входить до складу Збройних сил України, терористичною організацією﻿. Про це заявив начальник управління Генпрокуратури Білорусі Олександр Карпович, повідомляє Ділова столиця.

"На підставі поданих доказів встановлено причетність екстремістсько налаштованих громадян, які входять до складу даного формування, до організації, планування, підготовки та вчинення актів тероризму на території Республіки Білорусь" , — сказав він.

За словами Карповича, бійці полку нібито вербували, навчали, озброювали та фінансували терористів. В результаті, як стверджує прокурор, у Білорусі нібито вчинено акти тероризму та екстремізму.