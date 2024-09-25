Der Spiegel пише, що підрив Північних потоків схвалив Залужний без відома Зеленського

Німецьке видання Der Spiegel провело дворічне журналістське розслідування підриву газопроводів Північні потоки. Журналісти стверджують, що операцію схвалив ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє Новое время.

Der Spiegel стверджує, що диверсійний загін складався з кількох українських водолазів, майже всі з яких були цивільними. Видання вважає, що операцію очолив і спланував колишній агент української розвідки Роман Червінський. Українець зібрав команду і навчив її, стверджує видання.

За даними видання, вартість операції становила майже $300 тисяч і фінансувалася, за словами інсайдерів, із приватних джерел. Операцію схвалив Залужний, а президента Володимира Зеленського не поінформували, стверджують джерела. Спроби США зупинити операцію провалилися, йдеться в матеріалі.

За інформацією німецького видання, підготовка операції почалася за кілька років до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

На першому етапі командування шукало водолазів, здатних працювати на глибині до 100 метрів і готових піти на серйозний ризик для здоров’я, стверджує видання. В операції, за даними видання, брала участь команда у складі кількох чоловіків і однієї жінки, які діяли під вигаданими іменами.

Вони заклали кілька вибухових пристроїв на трубопроводи, що проходять дном Балтійського моря і підірвали три з чотирьох труб Північного потоку-1 і Північного потоку-2, ідеться в матеріалі. Журналісти стверджують, що група використовувала вітрильну яхту Андромеда.

У ніч на 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Обидва газопроводи в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом.

Польща та Україна звинуватили у вибухах Росію, кремлівський режим зі свого боку звинуватив «англосаксів» і заперечував свою причетність.

Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що яхта, яку використовувала група ймовірних підривників, належить громадянам України. Також ЗМІ повідомляли, що один із чоловіків, який орендував яхту, живе в Україні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має жодного стосунку до підриву газопроводів.

«Я президент і віддаю відповідні розпорядження. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи так не діяв», — сказав президент Володимир Зеленський у червні 2023 року.

У лютому 2024 року данські правоохоронці закрили розслідування вибухів на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 через відсутність підстав для порушення кримінальної справи. Аналогічне рішення ухвалила і Швеція.