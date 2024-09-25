Росію виключили із чергової організації омбудсменів

Генеральна Асамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я у середу, 25 вересня, схвалила рішення про виключення російського омбудсмена Тетяни Москалькової зі свого складу.﻿ З посиланням на слова уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Сьогодні на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсменів Середземномор'я схвалили рішення про виключення російського омбудсмена зі свого складу" , - повідомив Лубінець.

Він зазначив, що це вже третя організація омбудсменів, яка виключила Росію. Найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсменів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року - Європейська мережа національних захисних інституцій.

"Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсменів впевнено діє. Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду" , - наголосив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені.