Путін знову погрожує застосувати ядерну зброю

Владімір Путін заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо на неї нападе будь-яка держава, і що будь-який напад на Росію, який підтримуватиметься ядерною державою, вважатиметься спільним нападом, повідомляє Дзеркало тижня.

"Достовірна інформація про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь. Критична загроза суверенітету Росії і звичайною зброєю буде підставою для ядерної відповіді" , - заявив він на вперше проведеному публічно засіданні постійної наради Радбезу з ядерного стримування.

Путін додав, що ядерний удар може послідувати "після достовірних даних про масований старт літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотників, гіперзвукових та інших літальних апаратів".

Очільник Кремля також запропонував внести уточнення в ядерну доктрину Росії, додавши положення про те, що якщо неядерна держава нападає на Росію за підтримки ядерної держави – це є "їх спільним нападом".

Крім того, за словами російського диктатора, Росія також "залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії щодо Білорусі".

У червні голова комітету оборони російської Держдуми Андрєй Картаполов заявив, що Росія може скоротити час прийняття рішення на застосування ядерної зброї, передбачений офіційною доктриною.

1 вересня заступник міністра закордонних справ РФ Сєргєй Рябков заявив, що Росія внесе зміни у свою ядерну доктрину у відповідь на дії Заходу щодо війни в Україні.

Союзник Росії Китай відреагував на ці заяви. Речниця китайського МЗС Мао Нін підкреслила, що ядерну війну неможливо виграти, а для бойових дій її використовувати не можна.