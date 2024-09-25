Франція домовилася з Україною підготувати бригаду ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський та його колега Емманюель Макрон домовились, що Франція найближчим часом підготує та повністю оснастить українську бригаду.﻿﻿ З посиланням на Офіс президента, повідомляє Українська правда.

"Серед головних тем зустрічі – подальше посилення української системи ППО з допомогою Франції та навчання військових. Найближчим часом країна підготує та повністю оснастить українську бригаду" , - йдеться у повідомленні.

Також лідери держав обговорили результати нещодавніх тематичних конференцій на основі окремих пунктів Формули миру та підготовку до зустрічі щодо ядерної безпеки. Також приділили увагу підготовці до другого Саміту миру.